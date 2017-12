PIB da zona do euro é revisado de estável para +0,1% A União Européia elevou a sua estimativa para o Produto Interno Bruto (PIB) da zona do euro, informando que houve um crescimento de 0,1% no primeiro trimestre, ante a previsão anterior de que a economia da região teve desempenho estável. De acordo com a Eurostat, a revisão em alta do indicador foi motivada por números melhores sobre os gastos domésticos, que cresceram 0,4%, ante a estimativa anterior de expansão de 0,3%. A UE manteve inalterada a previsão de que o PIB ficará estável no segundo trimestre e crescerá 0,4% no período de julho a setembro. As informações são da Dow Jones.