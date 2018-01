PIB da zona do euro (prévia) cresceu 0,4% em 2003 O PIB cresceu 0,3% no quarto trimestre na zona do euro em relação ao terceiro trimestre, segundo dados preliminares da Eurostat. Em comparação ao quarto trimestre de 2002, a PIB expandiu-se 0,6%. No ano de 2003, o PIB cresceu 0,4%. Em todos os países que compõem a União Européia, o PIB cresceu 0,4% no quarto trimestre do ano passado em relação ao terceiro trimestre e 0,9% em relação ao quarto trimestre do ano passado. Em 2003, o PIB da União Européia cresceu 0,7%. As informações são do site da Eurostat.