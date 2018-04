PIB da zona do euro tem retração recorde no 1º trimestre

A economia da zona do euro (16 países europeus que compartilham a moeda) registrou contração recorde no primeiro trimestre deste ano, com o declínio em base anual maior que o estimado anteriormente, segundo dados da agência de estatísticas Eurostat divulgados hoje. O Produto Interno Bruto (PIB) da região foi revisado para queda de 4,9% no período entre janeiro e março de 2009 ante os mesmos meses de 2008, de recuo de 4,8% anunciado anteriormente. A contração de 2,5% em relação ao quarto trimestre do ano passado não foi revisada. Economistas também não esperavam mudança na leitura final do PIB, em base anual.

Não houve revisão nos dados do último trimestre de 2008, quando o PIB caiu 1,8% ante o terceiro trimestre do ano passado e 1,7% ante o último trimestre de 2007. Além disso, nenhuma revisão foi feita na queda recorde de 0,5% nos gastos com consumo, em comparação trimestral. Em relação a igual período do ano passado, os gastos caíram 1,2%.

No trimestre referente à janeiro e março, as despesas do governo aumentaram 0,2% em base trimestral e 1,9% em base anual. As exportações despencaram 8,8% e 16,3%, respectivamente, enquanto as importações recuaram 7,6% no trimestre e 12,4% em termos anuais.

A Eurostat informou ainda que a contração da União Europeia (UE), composta por 27 países europeus, foi de 2,4% em comparação trimestral e de 4,7% em base anual. As informações são da Dow Jones.