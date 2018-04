PIB da zona do euro tem retração recorde no 4º trimestre O Produto Interno Bruto (PIB) da zona do euro teve contração de 1,5% no quarto trimestre do ano passado ante o terceiro trimestre de 2008 e declinou 1,2% em relação a igual período de 2007, segundo dados da agência de estatísticas Eurostat, divulgados hoje. As quedas nas duas comparações são as maiores desde o início dos registros. Entre os 15 países europeus que faziam parte da zona do euro até dezembro do ano passado, o declínio foi liderado pela maior queda no PIB da Alemanha em mais de duas décadas. França e Itália também registraram contração severa no período. A partir de janeiro deste ano, a zona do euro passou a contar com 16 países europeus, com a entrada da Eslováquia. No terceiro trimestre de 2008, o PIB da zona do euro encolheu 0,2% ante o segundo trimestre, mas cresceu 0,6% ante igual período do ano anterior. A zona do euro entrou em recessão no terceiro trimestre do ano passado pela primeira vez desde a formação, em 1999. União Europeia A economia da União Europeia (UE), bloco formado por 27 países europeus, entrou em recessão no último trimestre do ano passado, informou a Eurostat. O PIB da região encolheu 1,5% no quarto trimestre de 2008, após declínio de 0,2% no trimestre anterior. Dois trimestres consecutivos de contração do PIB indicam recessão técnica. As informações são da Dow Jones.