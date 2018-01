PIB de 2004 cresceu 5,2%, o melhor resultado desde 1994 O PIB brasileiro acumulou crescimento de 5,2% em 2004 ante o ano anterior, a maior taxa anual divulgada pelo IBGE desde 1994. O PIB per capita cresceu 3,7% no ano, também a melhor taxa desde 1994. No quarto trimestre do ano passado, o PIB cresceu 0,4% ante o terceiro trimestre na série com ajuste sazonal e aumentou 4,9% ante o quarto trimestre de 2003. O desempenho do PIB em 2004 foi puxado pela indústria (6,2%), com destaque para a indústria de transformação (7,7%), enquanto o desempenho negativo de petróleo e gás levou a um recuo da extrativa mineral (-0,7%). Agropecuária cresceu 5,3% e os serviços 3,7%. Revisão O IBGE informou que a partir de agora revisará os dados trimestrais do PIB comparativos a trimestres imediatamente anteriores a cada fechamento de trimestre e não apenas no final do ano, como ocorria antes. A primeira revisão nessa nova regra ocorreu no PIB do terceiro trimestre de 2004 ante o segundo trimestre, que passou de expansão de 1% para 1,1%.