PIB trimestral mostra arrefecimento da atividade, diz Maciel

O chefe do Departamento Econômico do Banco Central, Tulio Maciel, afirmou que o

do primeiro trimestre do ano apresenta arrefecimento da atividade. Os dados das Contas Nacionais, divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) mostraram uma queda de 0,2% no primeiro trimestre do ano em relação ao anterior.

O resultado veio melhor do que a mediana das projeções dos analistas, que era de queda de 0,5%, mas foi puxado basicamente pela boa safra da agricultura. O setor de agropecuária avançou 4,7% no período e ajudou a puxar o PIB.

Segundo Maciel, os indicadores de PIB já tinham mostrado que o resultado seria fraco e os dados do PIB trouxeram isso. Ele afirmou, no entanto, que a meta fiscal, de R$ 66,3 bilhões de superávit primário, deve ser alcançada, mesmo com a atividade mais fraca. "Tomamos uma série de medidas com o objetivo de ajuste fiscal e de alcançar a meta estabelecida para o ano", afirmou.