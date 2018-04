PIB de Taiwan cai 8,36% e país entra em recessão A economia de Taiwan entrou recessão depois que o Produto Interno Bruto (PIB) do país registrou queda de 8,36% no quarto trimestre do ano passado em comparação com o mesmo intervalo de 2007, de acordo com dados preliminares divulgados por um membro do comitê de revisão do PIB da Agência de Estatísticas do governo. Esta foi a maior queda trimestral do PIB e superou a média das estimativas do analistas, que esperavam um recuo de 5,17%. A principal causa para a contração da economia durante o último trimestre de 2008 foi a queda de 32,23% no investimento privado, disse o funcionário da agência, que não quis se identificar. Ele afirmou que o PIB caiu 1,05% no terceiro trimestre de 2008, ante mesmo intervalo do ano anterior. O resultado foi revisado de uma queda de 1,02% anunciada em novembro. As informações são da Dow Jones.