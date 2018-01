PIB de Taiwan cresce 3,54% em 2002 O Produto Interno Bruto (PIB) de Taiwan cresceu em um ritmo acima do esperado no quarto trimestre de 2002, alavancado pela melhora das exportações e da produção manufatureira. A economia expandiu-se 4,22% no período de outubro a dezembro, na comparação com o mesmo período de 2001, de acordo com dados do governo, que não faz compilações de dados ajustados sazonalmente e não calcula mudanças percentuais de trimestre a trimestre. O crescimento do último trimestre foi inferior ao do terceiro, quando a economia cresceu 4,77%, mas superou os prognósticos dos economistas de que a expansão fosse de 3,6%. No ano completo de 2002, a economia taiuanesa cresceu 3,54%, revertendo a desaceleração recorde de 2,18% observada em 2001. A expansão anual da economia de Taiwan superou os prognósticos que eram de crescimento de 3,36%. Mais cedo, a França, segunda maior economia européia, informou que o PIB do país cresceu 1,2% em 2002. As informações são da Dow Jones.