PIB deve crescer 0,3% em 2003, estima BC O Relatório de Inflação divulgado há pouco pelo Banco Central prevê uma queda na estimativa de crescimento de 2003. A previsão agora é de um aumento do Produto Interno Bruto (PIB) de 0,3%, em comparação com 0,6% previsto no relatório de setembro último. Mas, para 2004, a previsão é de que o produto crescerá 3,5%. O relatório explica que, apesar do fraco desempenho registrado em 2003, está havendo uma recuperação da economia na margem. Esse movimento é sinalizado pelo crescimento do PIB no quarto trimestre, que está sendo projetado em 2% acima do resultado do último trimestre de 2002. O Banco Central afirma que a estimativa do mercado para o crescimento é de 3,8% em 2004. A diferença em relação à previsão oficial deve-se às diferentes projeções de juros. Enquanto o Banco Central trabalha com cenário de juros de 16,5% em 2004, o cenário de mercado prevê queda na taxa para 14,1% no último trimestre de 2004.