PIB deve crescer 0,92% em 2003, diz Mantega O ministro do Planejamento, Guido Mantega, disse hoje, na Comissão de Infra-estrutura do Senado, que o PIB brasileiro deverá apresentar crescimento de 0,92% este ano. É uma projeção mais otimista que a do Banco Central, que estima uma expansão do PIB em 0,6%. De acordo com projeções apresentadas pelo ministro, o PIB crescerá 1,10% no terceiro trimestre deste ano, em comparação com igual período de 2002. No quarto trimestre, informou, a projeção é de um crescimento de 2,1% em comparação com o mesmo período de 2002. "É uma taxa de crescimento que poderia ser considerada modesta, mas é bastante positiva considerando que passamos por um ano de ajuste muito severo", afirmou. Mantega também detalhou aos senadores o Projeto de Lei de Parcerias Público Privadas (PPP) que será encaminhado ao Congresso provavelmente amanhã.