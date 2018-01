PIB deve crescer 1% no primeiro trimestre, diz diretor do Ipea Na avaliação de Paulo Levy, diretor do Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas (Ipea), órgão subordinado ao Ministério do Planejamento, a economia brasileira já mostrou recuperação nos últimos meses de 2003, apesar do índice negativo se tomado o ano como um todo - uma queda muito forte no primeiro semestre, com uma recuperação também forte no segundo. De qualquer forma, ele prevê que 2004 será mais positivo, com o PIB crescendo entre 0,8% a 1% no primeiro trimestre, e deslanchando nos meses sucessivos, desde que os juros se mantenham um patamar razoável, conforme disse em entrevista ao programa Conta Corrente, da Globo News. O diretor do Ipea lembrou, porém, que pelas projeções do mercado, a tendência é de juros declinantes. "Acho que os próprios juros futuros sinalizam para uma expectativa de queda, com uma taxa acumulada anual de 15,3%, 15,7%, o que significa que lá na frente a taxa já está em 14%." Para ele, a parada decidida pelo Banco Central na trajetória de queda da taxa Selic foi claramente técnica, destinada a uma melhor observação da conjuntura. "Acho que os sinais que estão surgindo são de inflação em queda", acentuou. Superávit variável Levy considerou positiva a decisão anunciada ontem pelo ministro da Fazenda, Antonio Palocci, de adotar uma política de superávit primário variável, com o percentual crescendo ou diminuindo de acordo com o PIB. Para ele, contudo, tudo vai depender da credibilidade do governo em assegurar que, quando a economia crescer mais, maior será o superávit primário, e quando ocorrer o contrário, ele será menor. "Nós temos um problema de dívida que é sério, já que ela é muito alta em relação ao PIB. Temos de persistir, como tendência, em adotar superávits primários elevados para a relação dívida-PIB cair.?