PIB deve desabar mais de 5% nos próximos 2 anos, diz especialista

O severo ajuste fiscal proposto para Porto Rico deverá levar a uma contração do PIB nos próximos dois anos superior aos 5% estimados pelos autores do plano, afirmou Sergio Marxuach, diretor de Políticas Públicas do Centro para uma Nova Economia, o mais respeitado instituto de pesquisa da ilha.

Em sua opinião, o aperto repete os equívocos registrados na Grécia e em outros países que declararam moratória, ao dar ênfase ao rápido equilíbrio das contas públicas e deixar o crescimento em segundo plano. Sem recuperação da atividade econômica, será impossível para a ilha gerar recursos suficientes para o pagamento da dívida, o que forçará uma nova renegociação de seus termos no futuro, observou.

“Há uma tendência é subestimar o impacto negativo que medidas de austeridade têm no curto prazo. Na Grécia, a projeção era de queda de 5% do PIB, mas ao fim de quatro anos, ela foi de 25%”, ressaltou. Marxuach afirmou que vários setores do governo serão afetados pelo plano de ajuste, que deverá levar à demissão de servidores e a um corte no valor das aposentadorias.

Precariedade. Líder comunitária do bairro La Perla, um dos mais pobres de San Juan, Yashera Gomez disse que já sente os efeitos da crise na precariedade do fornecimento de serviços públicos. Parte da região está sem eletricidade e, há três meses, o principal poste que alimenta o bairro começou a pender sobre um bar. Apesar de inúmeros chamados, ninguém apareceu para resolver o problema nem para limpar bueiros entupidos. “Todo mundo tem medo que os serviços públicos e a assistência médica piorem”, ressaltou.

A contração econômica da última década agravou a crise fiscal e evidenciou a crise do modelo de desenvolvimento da ilha. Marxuach lembrou que Porto Rico foi um exemplo para países em desenvolvimento no período posterior à Segunda Guerra Mundial, com atração de investimentos externos, atuação econômica do Estado e exportações para os Estados Unidos, mercado ao qual tem acesso sem restrições.

A fórmula começou a se esgotar nos anos 90, quando o Congresso dos EUA acabou com benefícios fiscais para investimentos em Porto Rico e a globalização se tornou realidade, com a emergência da China e a assinatura de tratados comerciais, entre os quais o Nafta.

David Lewis, vice-presidente da consultoria Manchester Trade, disse que a ilha não se ajustou às mudanças e manteve uma fórmula em que o Estado é protagonista e controlador de monopólios em áreas como energia e saneamento.

A abertura comercial promovida pelos Estados Unidos não levou em conta a situação específica de Porto Rico, afirmou Marxuach.

Sem representantes no Congresso americano para defender setores de sua economia, a ilha foi invadida por produtos importados a preços baixos, o que acelerou seu processo de decadência econômica.