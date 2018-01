PIB do 1º semestre é o maior desde 2000 O crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) no 1º semestre de 2004, em relação ao mesmo período do ano anterior, foi de 4,2% e é o maior registrado em um primeiro semestre desde o ano 2000, quando o crescimento havia sido de 4,7%, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O maior resultado entre os setores foi registrado na agropecuária, com aumento de 5,7% ante igual semestre do ano passado. A indústria cresceu 4,7% no semestre e os serviços registraram alta de 2,8%. Os dados do PIB do segundo trimestre divulgados pelo IBGE também mostraram crescimento dos investimentos no País. O indicador que mede os investimentos, que é Formação Bruta de Capital Fixo (FBCF), mostrou crescimento de 11,7% no segundo trimestre deste ano ante igual período do ano passado. Investimento é o mais alto desde 2001 Houve aumento dos investimentos também no segundo trimestre na comparação com o primeiro trimestre (1,5%), e aumento de 6,8% no primeiro semestre ante igual período de 2003, representando a taxa semestral mais alta de crescimento dos investimentos desde 2001. Segundo avalia o IBGE, no documento de divulgação do PIB, "a formação bruta de capital fixo mostrou crescimento de 1,5% no segundo trimestre, ratificando a retomada iniciada no terceiro trimestre de 2003".