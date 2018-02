PIB do 2º trimestre fica em R$ 508,7 bilhões O Produto Interno Bruto (PIB), que representa o total de riquezas produzido num determinado período num país, do segundo trimestre no Brasil foi de R$ 508,7 bilhões, segundo divulgado nesta quinta-feira pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). No mês passado, o instituto havia divulgado o crescimento do PIB no período - de 0,5% -, que frustrou o mercado e ficou no piso das expectativas apuradas pelo AE-Projeções, que variavam de 0,5% a 1%. Com a divulgação deste número em agosto, o mercado reduziu suas projeções para o PIB de 2006, a exemplo do Banco Central, que reduziu a previsão nesta quinta de 4% para 3,5%, segundo o relatório trimestral de inflação da instituição. A meta do governo para o ano é de 4% de crescimento. No acumulado do primeiro semestre, o PIB totaliza R$ 987,1 bilhões. Segundo o IBGE, o consumo das famílias puxou o PIB do segundo trimestre, tanto na comparação com o primeiro trimestre, quando cresceu 1,2%, quanto em relação a igual período do ano passado (4%). A taxa de investimento em relação ao PIB no segundo trimestre foi de 20,1% maior do que o resultado de 19,9% obtido no mesmo período do ano passado. A taxa é também a maior para um segundo trimestre apurada desde 1997, quando chegou a 20,4%. Os técnicos do IBGE explicam que taxas de investimento só devem ser comparadas com iguais trimestres de anos anteriores, já que não há ajuste sazonal nessa série. No primeiro semestre de 2006, a taxa de investimento ficou em 20,5%. A taxa foi maior do que a apurada no primeiro semestre de 2005 (19,9%). A economista Maria Laura Muanis da coordenação de Contas Nacionais, disse que o aumento da taxa de investimento ocorreu por causa da queda da taxa básica de juros, a Selic (atualmente em 14,25%), e do crescimento do crédito disponível para pessoas jurídicas. Além disso, segundo ela, a Formação Bruta de Capital Fixo (FBCF) cresceu acima do PIB no primeiro semestre, o que também puxa a taxa para cima. A taxa de poupança em relação ao PIB foi de 23,2% no segundo trimestre, inferior aos 23,9% do mesmo período do ano passado. Ainda segundo o IBGE, no primeiro semestre de 2006 a taxa de poupança ficou em 22,7%, menor do que a taxa de 23,2% apurada no mesmo período de 2005. Segundo Maria Laura, a redução ocorreu por causa do aumento das despesas de consumo final no período, que reduzem os recursos disponíveis para poupança. Agropecuária O único setor a apresentar queda no PIB em valores correntes (em R$) no primeiro semestre deste ano foi a agropecuária, cujo PIB em reais caiu de R$ 76,9 bilhões no primeiro semestre de 2005 para R$ 72,9 bilhões em igual período deste ano. Maria Laura explicou que, como o PIB em valores correntes é calculado a partir da variação em volume e dos preços de cada setor pesquisado, a agropecuária, com fraco desempenho nos dois quesitos, acabou com queda no PIB em reais. Em volume, segundo o IBGE divulgou há um mês, o PIB da agropecuária cresceu apenas 0,3% no primeiro semestre deste ano ante igual período do ano anterior, em expansão bem inferior à apresentada pelo PIB do País, de 2,2% no período. Além disso, segundo Maria Laura, a valorização do real e a recente crise do setor agrícola afetaram os preços da agropecuária, ajudando a piorar o desempenho em valores correntes. Financiamento A capacidade de financiamento (equivalente ao saldo em conta corrente) do País foi de R$ 3,1 bilhões no segundo trimestre deste ano, inferior aos R$ 5,9 bilhões registrados em igual período do ano passado, segundo mostram dados divulgados nesta quinta pelo IBGE. A economista Claudia Dionisio, da coordenação de contas nacionais, explicou que a redução na capacidade é resultado especialmente do recuo do saldo externo de bens e serviços no período. Segundo ela, é necessário comparar trimestres iguais porque a série não tem ajuste sazonal. No segundo trimestre de 2006 o saldo externo de bens e serviços foi de US$ 16,6 bilhões, inferior aos US$ 20,9 bilhões do segundo trimestre do ano passado. Em segundos trimestres, o Brasil vem registrando capacidade de financiamento desde 2003, por causa da melhoria do saldo externo a partir daquele ano. Antes, o País apresentava sucessivas necessidades de financiamento (equivalentes ao déficit em conta corrente). Matéria alterada às 13h45 para acréscimo de informações