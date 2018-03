PIB do 3º tri mostra retomada da economia, diz Meirelles

O presidente do Banco Central, Henrique Meirelles, avalia que os números do Produto Interno Bruto (PIB) do terceiro trimestre de 2009 mostram a retomada do crescimento da economia e que os efeitos mais negativos da crise já foram superados. Ele destacou ainda que o aumento do investimento revela confiança dos agentes econômicos com o futuro da economia brasileira.

"Cabe notar que a taxa de crescimento observada no 3º trimestre ante o 2º trimestre de 2009 com ajuste sazonal foi superior àquela registrada em igual período de 2008 sobre o mesmo critério de comparação. Este fato evidencia a retomada do dinamismo da economia brasileira e a superação dos efeitos mais agudos da crise internacional", citou Meirelles via assessoria de imprensa da instituição.

Segundo o presidente da autoridade monetária, os dados apresentados também "corroboram o cenário de retomada do crescimento da economia brasileira após uma breve contração no final de 2008 e início de 2009". Essa volta da atividade econômica, segundo ele, "já vinha se delineando em indicadores desagregados como aqueles referentes à atividade no comércio e na indústria bem como ao mercado de trabalho".

Outro item destacado pelo presidente do BC é o aumento da Formação Bruta de Capital Fixo (FBCF), que indica o nível de investimento na economia. Para Meirelles, a expansão desse indicador "indica a solidez da retomada e a confiança dos agentes econômicos na manutenção do crescimento".