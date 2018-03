PIB do 3º trimestre cresce 1,3% ante 2º trimestre A economia brasileira cresceu 1,3% no terceiro trimestre deste ano na comparação com o segundo trimestre, informou hoje o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Em relação ao terceiro trimestre de 2008, o Produto Interno Bruto (PIB) do País caiu 1,2% no período de julho a setembro deste ano. No acumulado de 2009 até setembro, a economia recuou 1,7% na comparação com o mesmo período do ano passado.