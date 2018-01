PIB do 3º trimestre foi de R$ 497,5 bilhões O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgou hoje que o Produto Interno Bruto (PIB) do terceiro trimestre de 2005 somou R$ 497,5 bilhões. O Instituto confirmou a já divulgada variação de -1,2% do PIB no terceiro trimestre ante o segundo trimestre. A possível revisão desse dado só deve ocorrer com a introdução dos dados do quarto trimestre, como é tradição na metodologia do Instituto. O PIB acumulado no ano até setembro somou R$ 1,415 trilhão. O IBGE divulgou também que a variação de estoques no período foi de R$ 6,06 bilhões, menor que os R$ 13,85 bilhões do segundo trimestre. No ano, a variação de estoques acumula R$ 23,76 bilhões. Já a taxa de investimento (investimento sobre o PIB) do terceiro trimestre de 2005, que chegou a 20,4%, menor do que os 20,9% do terceiro trimestre do ano passado. O Instituto só considera eficazes as comparações de taxa de investimento ante iguais trimestres de anos anteriores, que evitam a sazonalidade entre os trimestres. A taxa de poupança ficou em 24,3% do PIB, também menor do que a do terceiro trimestre de 2004, de 25,4%.