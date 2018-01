PIB do 3º trimestre soma R$ 542,1 bilhões O Produto Interno Bruto (PIB) no terceiro trimestre foi de R$ 542,1 bilhões, comparado a R$ 497,356 bilhões em igual período do ano passado, segundo divulgou nesta terça-feira o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O PIB da Agropecuária ficou em 34,4 bilhões de reais, o da Indústria em 200,5 bilhões de reais e o de Serviços em 275,2 bilhões de reais. Com o resultado, o PIB acumulado no ano totalizou 1,529 trilhão de reais, conforme o IBGE. No mês passado, o IBGE publicou a variação do PIB no terceiro trimestre, de 0,5% ante o segundo trimestre e de 3,2% sobre igual trimestre de 2005. No ano até setembro, o PIB evoluiu 2,5%. A taxa de investimento em relação ao PIB ficou em 20,8% no terceiro trimestre, ante 20,4% no mesmo período de 2005. O resultado é o segundo maior para o período desde o início da série em 1995, perdendo apenas para o terceiro trimestre de 2004, quando chegou a 20,9%. Segundo a técnica da coordenação de contas nacionais do IBGE, Claudia Dionisio, a taxa de investimento cresceu como reflexo da redução da taxa básica de juros, a Selic (atualmente em 13,25% ao ano), em 2006, para patamar inferior ao do ano anterior; aumento das operações de crédito para pessoas jurídicas; recuperação do setor de construção civil e aumento das importações de máquinas e equipamentos, influenciado pelo câmbio. Além disso, segundo ela, os investimentos, no terceiro trimestre deste ano ante igual período do ano passado, cresceram mais aceleradamente em termos nominais (10,6%) do que o PIB (9%). Claudia explicou que como a série da taxa não tem ajuste sazonal, é incorreta a comparação com trimestres imediatamente anteriores ou com qualquer outro trimestre que não seja o terceiro. Poupança A taxa de poupança representou 25,2% do PIB no terceiro trimestre e também foi a segunda maior da série, inferior apenas aos 25,4 por cento no terceiro trimestre de 2004. De acordo com Claudia, o crescimento ocorreu porque a renda bruta disponível no País cresceu acima do consumo no período. A capacidade de financiamento da economia nacional ficou em 16,2 bilhões de reais de julho a setembro, um avanço de 2,8 bilhões de reais em relação a um ano antes. Com Reuters Matéria alterada às 12h para acréscimo de informações