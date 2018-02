PIB do agronegócio caiu 1,88% no primeiro semestre, diz CNA O Produto Interno Bruto (PIB) do agronegócio caiu 1,88% no primeiro semestre do ano, mostram números da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA) e do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada da Universidade de São Paulo (Cepea-USP). Na pecuária, a retração do PIB chegou a 2,41% no período. Os números evidenciam a continuidade da crise do setor rural, com redução de área plantada em 2006 e previsão de repetir o quadro em 2007. Os dados serão detalhados nesta quinta-feira em entrevista coletiva na sede da CNA, em Brasília. Os técnicos da CNA também divulgarão os resultados obtidos pela balança comercial do setor de janeiro a agosto de 2006 e as previsões para o ano.