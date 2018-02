PIB do agronegócio cresce 2,3% até abril

O Produto Interno Bruto (PIB) da agropecuária teve aumento de 2,29% nos quatro primeiros meses do ano, segundo estimativa da Confederação a Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA). No entanto, o aumento dos custos de produção continua comprometendo a rentabilidade do produtor, de acordo com técnicos da CNA. Nesta quinta-feira, os dados do PIB do agronegócio serão detalhados em entrevista coletiva na sede da CNA, em Brasília. Além disso, os técnicos também detalharão o resultado das exportações agrícolas no primeiro semestre e divulgarão as estimativas para faturamento bruto do setor.