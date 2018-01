PIB do agronegócio cresce R$ 34,5 bilhões, diz CNA O Produto Interno Bruto (PIB) global do agronegócio deve fechar o ano em R$ 458,83 bilhões, com crescimento de R$ 34,51 bilhões em relação ao resultado de 2002, que foi de R$ 424,32 bilhões. Os números são da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA) e do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada da Universidade de São Paulo (Cepea/USP). A estimativa para o ano foi feita com base no crescimento de 8,13% entre janeiro e setembro. O PIB do agronegócio considera a produção primária da agropecuária e também os resultados dos setores de insumos, distribuição e agroindústria. Agronegócio responde por 31,5% do PIB O agronegócio deve responder por 31,5% do Produto Interno Bruto (PIB) total do País em 2003 ante 29% registrados em 2002, informou o chefe do departamento econômico da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA), Getúlio Pernambuco. Com os resultados do PIB do agronegócio no acumulado do ano até setembro, a participação é de 31%. "Se o crescimento do agronegócio fosse zero neste ano, o PIB total brasileiro seria negativo em 2%", calculou o chefe do departamento de assuntos internacionais e comércio exterior da CNA, Antonio Donizeti Beraldo. Entre janeiro e setembro, o PIB da agropecuária cresceu 8,13%. Nos nove primeiros meses do ano, o PIB da agricultura apresentou a maior taxa de crescimento, 18,56%. Com base nesse resultado, Pernambuco prevê que o PIB da agricultura será de R$ 86,21 bilhões, contra os R$ 72,72 bilhões de 2002. "A colheita recorde de 122 milhões de toneladas, combinada com ao bom momento dos preços internacionais, permitiu a elevação da renda da agricultura", informou. Na pecuária, o crescimento foi de 4,52%. A projeção é de PIB de R$ 55,47 bilhões em 2003, ante R$ 53,07 bilhões no ano passado. A produção pecuária cresceu 2,86% nos primeiros nove meses do ano. No período, os preços médios reais do setor subiram 1,62%. O conjunto da produção primária da agropecuária aumentou 12,64% no acumulado do ano, contra crescimento de 6,92% no mesmo período de 2002. O PIB da agropecuária é estimado em R$ 141,68 bilhões em 2003, ante R$ 125,79 bilhões no ano passado.