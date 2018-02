PIB do agronegócio deve crescer 4,5% Após dois anos de crise, melhoram as perspectivas para o agronegócio. Projeções da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA) mostram que o Produto Interno Bruto (PIB) do agronegócio deve somar R$ 564 bilhões este ano, com crescimento de 4,5% em relação ao PIB de R$ 539 bilhões de 2006. A previsão foi feita com base no crescimento de 1,29% no PIB do agronegócio no acumulado do ano até abril.