PIB do Brasil cai 1,3% neste ano e sobe 2,5% em 2010, diz FMI

A economia brasileira deve ter contração de 1,3% neste ano, mas, seguindo a tendência global, vai se recuperar em 2010, mostram as previsões divulgadas nesta quarta-feira, 8, pelo Fundo Monetário Internacional (FMI). Na revisão de suas estimativas, o Fundo manteve a projeção de queda do Produto Interno Bruto (PIB) do Brasil em 2009, mas elevou a projeção de crescimento da economia brasileira em 2010, de 2,2% para 2,5%, em relação à divulgação do documento Perspectiva Econômica Mundial (WEO, na sigla em inglês) que havia sido publicado em abril.

Com estas projeções, o PIB brasileiro está alinhado com o PIB projetado para a economia global pelo FMI tanto para este ano quanto para 2010, períodos em que as projeções para o PIB mundial são, respectivamente, de queda de 1,4% e avanço de 2,5%. Na divulgação de abril, o FMI projetava que o País iria crescer mais do que a economia mundial em 2010, o que não ocorre mais nesta previsão.

Brics

Entre os Brics (bloco formado por Brasil, Rússia, Índia e China), o País foi o que sofreu alterações menos sensíveis nas projeções do PIB anunciadas hoje pelo FMI.

O Fundo elevou de forma significativa as projeções de crescimento para a Índia e a China tanto neste ano quanto em 2010. Para a Rússia, a projeção de PIB foi reduzida em 2009, mas houve uma sensível melhora para a projeção do próximo ano.

Na revisão do documento WEO, o FMI prevê que a Índia vai crescer 5,4% em 2009, ante avanço de 4,5% projetado em abril. Para 2010, a projeção do PIB indiano foi elevada de 5,6% para 6,5%. Para a China, a estimativa do FMI indica crescimento de 7,5% em 2009, ante os 6,5% projetados anteriormente. Para 2010, o país asiático deve crescer 8,5% ante projeção anterior de 7,5%.

Para a Rússia, o Fundo reduziu a previsão para 2009, de -6% para -6,5%. Para 2010, ainda que a taxa seja baixa, a elevação em relação à projeção de abril foi importante, indicando PIB em 1,5% em comparação ao número anterior de 0,5%.