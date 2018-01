PIB do Brasil corresponde a 35% da média dos emergentes A política econômica de juros altos e câmbio valorizado prejudicaram o desempenho da economia brasileira em 2005, de acordo com o Instituto de Estudos para o Desenvolvimento Industrial (Iedi), Julio Gomes de Almeida. O resultado foi um fraco crescimento de 2,3%, que, segundo o Instituto, corresponde a algo em torno de 35% da média de crescimento dos países emergentes em 2005, de 6,5%. "É um crescimento realmente muito baixo", reiterou. Ranking de crescimento da América Latina e China País 2005 2004 China 9,9% 9, 5% Argentina 9,1% 9% Índia 7,1% 7,3% Chile 6%. 6,1% Peru 6% 4,8% Colômbia 4,3% 4% Bolívia 3,8% 3,6% México 3% 4,2% BRASIL 2,3% 4,9% A expectativa do Iedi para este ano é um pouco melhor. A economia será beneficiada pelo crescimento da massa de rendimentos, que reúne aumento do emprego e da renda. Essas duas variáveis devem substituir o impacto positivo que as exportações tiveram na atividade industrial nos últimos dois anos, já que as vendas externas tendem a desacelerar em 2006. Para o Iedi, o primeiro trimestre deve seguir a variação dos últimos três meses de 2005, que foi de 1,4%. Mas a atividade vai melhorar no segundo semestre, sobretudo porque os juros estão caindo e devem se refletir de forma mais acentuada na economia nos últimos seis meses do ano. A entidade não revisou sua projeção de PIB para este ano, de 3,5%, com crescimento de produção industrial entre 3,5% e 4%.