PIB do Brasil deve crescer 1,7% em 2003, diz pesquisa do BNDES As projeções dos bancos e consultorias econômicas compiladas pela Sinopse Econômica deste mês do BNDES sinalizam que o Brasil continuará crescendo pouco em 2003, mas acima do patamar deste ano, e com melhoria crescente na balança comercial. Na média das projeções de cinco instituições (bancos BBV, CSFB e Fator e consultorias Macrométrica e Rosemberg) o PIB deverá crescer 1,7% no ano que vem, enquanto este ano esse indicador deverá contabilizar aumento de 1,4%. A balança comercial no ano que vem deverá ter saldo de US$ 15,4 bilhões, com avanço de mais US$ 3,1 bilhões em relação aos US$ 12,3 bilhões projetados para 2002. A Macrométrica é a mais otimista quanto ao PIB, projetando aumento de 2,3% em 2002 e 3,1% em 2003. Na balança comercial, a consultoria Rosemberg está esperando um saldo comercial de US$ 18,7 bilhões em 2003, frente aos US$ 12,3 bilhões deste ano. Os investimentos estrangeiros diretos continuarão caindo no ano que vem, limitando-se a US$ 13,2 bilhões em 2003, frente aos US$ 16,40 bilhões deste ano, na média das projeções. Esse ritmo é sensivelmente inferior aos US$ 22,7 bilhões observados em 2001 e dos US$ 33 bilhões de 2000. Em contrapartida, o País precisará de menos recursos estrangeiros para financiar o balanço de pagamentos. As projeções das cinco instituições indicam que o déficit em transações correntes (resultados da balança comercial e despesas financeiras) cairá para US$ 6,40 bilhões em 2003 e US$ 8,50 bilhões este ano. Em 2001 o País registrou déficit de US$ 23,2 bilhões em 2001 e US$ 24,7 bilhões em 2000. O CSFB Garantia é o mais pessimista quanto à entrada de recursos estrangeiros, prevendo fluxo de apenas US$ 10 bilhões em 2003 (US$ 15,90 bilhões este ano). Se os resultados da economia brasileira forem próximos às projeções das cinco instituições, o Brasil contabilizará um resultado final este ano e em 2003 bastante próximo ao observados em 2000, no relacionamento financeiro com o exterior. Há dois anos, para um volume de investimentos diretos de US$ 32,8 bilhões, o déficit em transações correntes somou US$ 24,7 bilhões, com um saldo positivo de US$ 8,1 bilhões entre os dois grandes grupos de contas. Só no ano passado é que o volume de investimentos estrangeiros ficou praticamente no mesmo patamar do déficit em transações correntes. Para 2002 e 2003 as projeções das cinco instituições sinalizam um saldo positivo de US$ 7,9 bilhões, respectivamente. Ou seja, embora os valores absolutos dos investimentos estrangeiros tenham caído, as necessidades finais de recursos são semelhantes às de dois anos atrás, quando o País não tinha problemas de financiamento externo. Em relação às taxas de juros, as cinco instituições prevêem pouca oscilação nas taxas básicas. A taxa Selic deverá encerrar este ano em 22,40% (média das cinco projeções), caindo para cerca de 20,10% no final do ano que vem. O BBV, o Garantia e a Rosemberg estão prevendo nova alta da Selic este ano, que deverá subir para 23% ao ano.