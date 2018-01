PIB do Chile cresce 2,7% no 2º trimestre em relação a 2002 O Produto Interno Bruto (PIB) do Chile cresceu 2,7% no segundo trimestre, na comparação com o mesmo período de 2002, fazendo com que a economia do país fechasse o primeiro semestre do ano com uma expansão de 3,2%, segundo dados do Banco Central do país, uma instituição independente. No primeiro trimestre, a economia chilena apresentou crescimento de 3,6%. Em termos absolutos, o PIB chileno atingiu US$ 26,96 bilhões no primeiro semestre. O BC manteve a expectativa de que o crescimento da economia chilena no ano será de 3,5%, semelhante às expectativas de economistas e do Ministério das Finanças. A formação de capital bruto sustenta esses prognósticos, após ter crescido 4,3% no segundo trimestre, após um aumento de 1,4% no primeiro trimestre.