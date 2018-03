PIB do Chile cresce 3,5% no trimestre O Produto Interno Bruto (PIB) do Chile registrou um crescimento real de 3,5% no primeiro trimestre do ano, na comparação com igual trimestre de 2002, de acordo com o Banco Central do país. O dado confirmou a estimativa preliminar do BC, divulgada na semana passada. Para 2003, o BC chileno trabalha com um prognóstico de crescimento da economia de 3% a 4%. A economia chilena cresceu 2,1% em 2002 e 3,2% no quarto trimestre do ano passado. No primeiro trimestre, a demanda doméstica aumentou 3,4% no ano, abaixo da expansão de 4,1% registrada no quarto trimestre. A formação de capital fixo bruto aumentou 0,6% no primeiro trimestre, ante os primeiros três meses de 2002. A formação de capital reflete a criação ou aumento, geralmente com fundos de poupança, de bens de capital ou de produção que produzem outros bens e é um dado importante que serve de referência para se avaliar o ritmo de expansão futura de uma economia. As informações são da Dow Jones e AE.