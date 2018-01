PIB do Chile cresce mais do que esperado no 1º trimestre O Produto Interno Bruto (PIB) do Chile cresceu 4,8% no primeiro trimestre de 2004, na comparação com o mesmo período de 2003, de acordo com dados divulgados pelo Banco Central do país. A expansão foi mais robusta do que a projetada por 30 economistas de grupos privados consultados pela instituição monetária, que previam crescimento de 4,5%. A demanda doméstica cresceu 5,2% no primeiro trimestre, na comparação com o mesmo período de 2003. Em 2003, a demanda doméstica expandiu-se 3,5%. A formação de capital bruto aumentou 6,3% no primeiro trimestre, ante os três primeiros meses de 2003. A economia chilena fechou o ano passado com um crescimento de 3,3%. Para esse ano, o BC chileno projeta expansão de 4,5% a 5,5%, enquanto o consenso entre 27 economistas é de crescimento de 4,8% nesse ano. "No balanço de pagamentos, o Chile acumulou um superávit em conta corrente de US$ 745,5 milhões no primeiro trimestre, superior aos US$ 271,3 milhões do mesmo período de 2003. As informações são da Dow Jones.