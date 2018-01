PIB do Estado de SP cresce 7,6% em 2004 O Produto Interno Bruto (PIB) do Estado de São Paulo cresceu 7,6% em 2004, uma melhora significativa ante a queda de 0,2%, verificada em 2003. Desta forma, o PIB estadual é estimado em R$ 592 bilhões, em termos correntes, representando, assim, 33,4% de toda a riqueza produzida no País. O dado foi divulgado hoje pela Fundação Seade, ainda em caráter de estimativa, pois o PIB definitivo da região referente ao ano passado só deverá ser divulgado no ano que vem, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), quando será apresentado o Sistema de Contas Regionais. O desempenho do PIB estadual, superior ao nacional, que no ano passado atingiu 5,2%, foi impulsionado pelo PIB industrial, com alta de 18,2% em 2004, ante um desempenho negativo de 1,9% em 2003. "Essa mudança de comportamento valeu-se de dois fatores: a recuperação da massa salarial (e, por conseqüência do consumo doméstico) e o aumento das exportações", indica o documento. O PIB da industrial paulista considera as indústrias extrativa, de transformação e de construção e os serviços industriais de utilidade pública. Conforme a apuração do Seade, o setor de Serviços teve crescimento de 4,5%, no ano passado, ante uma alta de 1,2% em 2003. Nesse segmento são incluídos todos os serviços, aluguéis, comércio, administração pública e o sistema financeiro em todo o Estado. Em Agropecuária, o PIB teve crescimento de 0,6%, em 2004, após retroceder 0,6% em 2003.