PIB do Japão cresce 0,5% entre janeiro e março A economia japonesa perdeu vigor nos primeiros três meses do ano, mas o crescimento ainda ficou acima do esperado pelos analistas, evidenciando que o ciclo de recuperação da segunda maior economia do globo segue intacto. O Produto Interno Bruto do Japão cresceu 0,5% entre janeiro e março, ante o trimestre anterior. Em termos anualizados, o PIB expandiu-se 1,9%, segundo dados do governo. O crescimento foi mais lento do que a taxa de 1,1% registrada entre outubro e dezembro, ante o trimestre anterior. Mesmo assim, a expansão superou as projeções dos economistas, que previam crescimento de 0,25 no trimestre. Pela primeira vez em cinco anos, a economia cresceu pelo quinto trimestre consecutivo.