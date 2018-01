PIB do Japão cresce 5,6% no primeiro trimestre A economia japonesa cresceu forte no primeiro trimestre, entre janeiro e março, superando as estimativas dos economistas. Segundo dados divulgados pelo governo ontem à noite (pelo horário de Brasília), o PIB cresceu 1,4% no período em comparação ao trimestre anterior e 5,6% em termos anualizados, marcando o oitavo mês consecutivo de expansão econômica. A expansão superou as previsões dos analistas, que esperavam crescimento de 0,9% no trimestre frente ao anterior e de 3,7% em termos anualizados. O crescimento do primeiro trimestre foi, no entanto, inferior ao registrado no trimestre outubro a dezembro de 2003, quando o PIB cresceu 1,7% frente ao trimestre anterior, ao maior ritmo em 13 anos. As informações são da Dow Jones.