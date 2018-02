PIB do Japão não convence, e estímulo extra é provável

Economistas duvidam que a quantia seja suficiente para impulsionar significativamente o crescimento, já que o governo provavelmente usará no pacote o dinheiro cortado de um orçamento compilado pela administração anterior.

Além disso, a elevada dívida nacional japonesa significa que o governo não terá como gastar demais.

O porta-voz do governo, Hirofumi Hirano, disse a jornalistas que os ministros vão discutir a política fiscal na terça-feira, mas que isso não vai levar a anúncios de um orçamento maior.

Os membros do partido democrata e os seus colegas dos partidos de coalizão concordaram em não impor limites a um estímulo extra, disse o ministro dos Bancos Shizuka Kamei. Em contrapartida, o ministro das Finanças Hirohisa Fujii disse mais cedo que um orçamento maior não excederia 2,7 trilhões de ienes, informaram notícias da Kyodo.

Newsletter Economia Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

"O estímulo viria do que eles cortaram de outros lugares, portanto o efeito na economia seria quase neutro", disse Satoru Ogasawara, economista da Credit Suisse em Tóquio.

O crescimento de 1,2 por cento do Produto Interno Bruto (PIB) do Japão no terceiro trimestre foi muito maior que a mediana das estimativas de 0,7 por cento de crescimento e foi o maior ganho desde o primeiro trimestre de 2007. Ele se compara a uma expansão revisada de 0,7 por cento no segundo trimestre deste ano, que foi o primeiro crescimento em cinco trimestres.

Uma pesquisa da Reuters mostra que o PIB do Japão deve crescer apenas 0,1 por cento no primeiro trimestre de 2010 com a retirada dos pacotes de estímulo.

Dando uma dor-de-cabeça para o primeiro-ministro Yukio Hatoyama, o ministro do Comércio Masayuki Naoshima vazou os dados sobre o PIB antes do tempo, levantando questionamentos sobre a habilidade do governo em lidar com informações confidenciais.

O consumo privado aumentou 0,7 por cento, melhor que o previsto de 0,5 mas pior que o aumento de 1 por cento no trimestre anterior.

A demanda doméstica contribuiu em 0,8 pontos percentuais para o crescimento, a primeira contruibuição positiva em seis trimestres.

MAIOR GASTO DE CAPITAL

Subsídios e cortes de impostos promovidos pelo governo anterior ajudaram o consumo privado, mas o ritmo do aumento foi mais lento que o trimestre anterior e a queda esperada nos bônus de fim de ano e um mercado de trabalho tranquilo significam que as pessoas vão ter menos para gastar.

"O único ponto positivo é que o gasto de capital se tornou positivo. Porém, enquanto os sinais de que os gastos de capital estão começando a sair do fundo, o tamanho ainda não é suficiente para prevenir uma desaceleração na primeira metade de 2010", disse Kyohei Morita, economista-chefe da Barclays Capital em Tóquio.

Os gastos de capital aumentaram 1,6 por cento, o primeiro aumento em seis trimestres e maior que o crescimento de 0,1 por cento previsto por economistas. Os estoques começaram a crescer, contribuindo 0,4 pontos percentuais para o crescimento do terceiro trimestre, a primeira contribuição positiva desde o quarto trimestre deste ano.

"As empresas têm aumentado a produção por um ano agora, e os estoques devem começar a acumular-se em direção ao final do ano e por volta do ano novo chinês", disse Yasuo Yamamoto, economista-sênior da Mizuho Research Institute em Tóquio.

"Isso pode levar a uma desaceleração na produção japonesa e no crescimento japonês no período entre abril e junho de 2010."

A maioria dos economistas diz que são pequenas as chances de que a economia do Japão, que manteve sua recuperação pelo segundo trimestre, volte a uma recessão, uma vez que pacotes de estímulo de outros países devem apoiar a demanda por exportação.