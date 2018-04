PIB do Japão recua 0,1% e país entra em recessão O governo do Japão declarou que a segunda maior economia do mundo entrou em recessão, com o segundo trimestre consecutivo de contração econômica. A crise financeira global aumentou as perdas do país no comércio internacional e enfraqueceu ainda mais a demanda doméstica. O Produto Interno Bruto (PIB) do Japão se contraiu em 0,1% entre julho e setembro em relação ao trimestre anterior, já ajustado ao índice de inflação, ou 0,4% em relação ao mesmo período do ano passado, de acordo com os dados do Gabinete de Ministros. O Gabinete também revisou para baixo o número relativo ao PIB no trimestre entre abril e junho, que passou a ser de contração de 0,9%, ou de 3,7% em relação ao segundo trimestre de 2007. Antes, a queda informada era de 0,7% e 3%, respectivamente. O ministro da Economia do Japão, Kaoru Yosano, assim como muitos economistas privados, manifestou o temor de que a recessão japonesa se aprofunde por causa da queda no crescimento dos principais parceiros comerciais do país, como os EUA e a Europa, em meio à mais grave crise financeira global em décadas. "Os riscos de declínio da economia estão aumentando mais e o Japão está numa situação muito séria", declarou. A última vez em que a economia do Japão havia recuado em trimestres sucessivos tinha sido em 2001, após o estouro da bolha da Internet. Naquele ano, o PIB japonês se contraiu do segundo ao quarto trimestres. "Os próximos dois trimestres serão cruciais para a economia japonesa", disse Kyohei Morita, economista-chefe do banco Barclays Capital no Japão. "É muito possível que a economia se contraia por quatro trimestres seguidos porque as exportações e os investimentos provavelmente vão se enfraquecer mais", afirmou. As informações são da Dow Jones.