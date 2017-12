PIB do Japão tem queda anual de 1,2% no segundo trimestre

O Produto Interno Bruto (PIB) do Japão contraiu 1,2% no segundo trimestre ante o mesmo período do ano passado, informou nesta terça-feira, 8, o governo local. Esta é a primeira contração em três trimestres. A queda, no entanto, foi menor do que a da primeira estimativa, de 1,6%.

Já os investimentos privados, um dos indicadores mais importantes do plano de recuperação da economia japonesa, apelidado de "Abenomics", recuaram 3,6% na mesma base de comparação.

Segundo os dados publicados pelo governo japonês, a atividade doméstica foi afetada pelo recuo das exportações, influenciadas principalmente pela desaceleração da China.