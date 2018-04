PIB do México encolhe 2,0% no 1º trimestre O Ministério das Finanças do México informou que o PIB do país sofreu uma contração de 2,0% no primeiro trimestre deste ano, em relação ao mesmo período do ano passado. Economistas consultados pela Dow Jones previam uma contração menor, de 1,1%. No quarto trimestre de 2001, o PIB do México havia sofrido uma contração de 1,6%. Após ajuste sazonal, a contração do PIB foi de 0,25% em relação ao quarto trimestre de 2001. De acordo com o ministério, o encolhimento do PIB no período foi exacerbado pelo fato de o primeiro trimestre deste ano ter tido quatro dias úteis a menos do que o período janeiro/março de 2001.