PIB do México tem contração de 1,6% no 4º trimestre O Instituto Nacional de Estatística do México (Inegi) informou que o Produto Interno Bruto (PIB) sofreu uma contração de 1,6% no quarto trimestre de 2008, em relação ao mesmo período do ano anterior. No quarto trimestre de 2007, o PIB do México havia crescido 4,2%; no terceiro trimestre de 2008, o crescimento havia sido de 1,7% (sempre em comparação com o mesmo período do ano anterior). Economistas consultados pela Dow Jones previam para o quarto trimestre de 2008 uma contração de 1,6%. Em relação ao terceiro trimestre, o PIB do México encolheu 2,69%. Segundo o Inegi, a contração na comparação anual do PIB no quarto trimestre foi a primeira desde o segundo trimestre de 2003 e a maior desde o primeiro trimestre de 2002. No ano de 2008 como um todo, o PIB do México teve um crescimento de 1,3%, após uma expansão de 3,3% em 2007. O crescimento do PIB em 2008 foi o menor desde 2003. As informações são da Dow Jones.