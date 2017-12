PIB do primeiro trimestre foi de R$ 344,3 bilhões O Produto Interno Bruto (PIB) do País alcançou R$ 344,3 bilhões no primeiro trimestre deste ano. Deste total, R$ 39 bilhões referiram-se a impostos sobre produtos. Segundo divulgou hoje o IBGE (Instituto Brasileiro de Geogracia e Estatística), o consumo das famílias totalizou R$ 207,2 bilhões, seguido pelo consumo do governo, com R$ 57,2 bilhões e pela formação bruta de capital fixo (investimentos) com R$ 65,8 bilhões. A balança de bens e serviços registrou superávit de R$ 9,7 bilhões e a variação de estoques foi de R$ 4,3 bilhões. Capacidade de financiamento A capacidade de financiamento da economia nacional foi de R$ 345 milhões no primeiro trimestre deste ano. O resultado é R$ 8 bilhões acima do registrado no primeiro trimestre de 2002 quando houve necessidade (obrigações) de financiamento de R$ 7,7 bilhões. Segundo o IBGE, a diferença nos resultados deve-se especialmente ao saldo externo de bens e serviços no país, que passou de um déficit de R$ 540 milhões no primeiro trimestre do ano passado para um superávit de R$ 9,7 milhões em igual período de 2003. Renda nacional bruta O IBGE divulgou também que a renda nacional bruta do primeiro trimestre atingiu R$ 332,5 bilhões ante R$ 287,7 bilhões em igual período do ano passado. Nessa mesma base de comparação, a poupança bruta atingiu R$ 70,2 bilhões ante R$ 52,8 bilhões em igual período de 2002.