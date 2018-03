PIB do Reino Unido cai 0,4% no 3º trimestre

O maior obstáculo ao crescimento no terceiro trimestre veio do segmento de distribuição, hotéis e restaurantes, que contribuiu com um declínio de 0,2% na produção total de serviços. A queda total nas indústrias de produção no terceiro trimestre foi de 0,7%. No lado da produção, a de manufaturas caiu 0,2% no trimestre; mineração e extração recuou 3,5% e o setor de serviços públicos declinou 0,6%. A produção em construção diminuiu 1,1% no período.

No lado dos serviços, a produção no segmento de distribuição declinou 1,0%; em comunicações caiu 0,3% e em serviços empresariais e finanças recuou 0,1%. Governo e outros serviços foi o único segmento onde a produção não caiu, mas ficou estável. O escritório de estatísticas disse que houve um declínio na produção do "pico ao piso" de 5,9% desde que a recessão começou, no segundo trimestre de 2008. Isso está levemente abaixo do declínio "pico ao piso" de 6% registrado na recessão do começo dos anos 1980. As informações são da Dow Jones.