PIB do Reino Unido cresce 0,2% Uma acentuada diminuição do crescimento dos gastos domésticos no Reino Unido foi responsável pela fraca expansão da economia do país no primeiro trimestre, de acordo com dados divulgados pelo Instituto Nacional de Estatísticas. O Produto Interno Bruto (PIB) cresceu 0,2% no primeiro trimestre, na comparação com o quarto trimestre de 2002, bem abaixo do ritmo de crescimento de 0,4% dos três últimos meses do ano. O dado comparativo do trimestre não foi revisado ante a primeira estimativa divulgada no mês passado, mas o instituto rebaixou o dado de crescimento do trimestre na comparação com o mesmo período anterior, indicando que houve expansão de 2,2%, abaixo da estimativa anterior de crescimento de 2,3%. Os gastos domésticos cresceram 0,4%, ante 1,1% no trimestre anterior. A taxa de crescimento foi a mais fraca desde o terceiro trimestre de 1997. Mas a ampliação de 1,4% dos gastos governamentais atenuou o fraco consumo doméstico.