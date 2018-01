PIB do Reino Unido cresce 0,6% no trimestre O crescimento econômico no Reino Unido desacelerou no primeiro trimestre, refletindo a contração na produção industrial, informou o instituo de estatística nacional. O PIB cresceu 0,6% no primeiro trimestre em comparação com o quarto trimestre e 0,3% em comparação com o primeiro trimestre de 2003. Os dados não foram revisados, para a surpresa dos economistas, que previam um pequena elevação para 0,7% em comparação com o quarto trimestre e de +3,1% sobre o primeiro trimestre do ano passado. O instituto nacional de estaística informou que a desaceleração na produção industrial pesou sobre o crescimento do PIB no primeiro trimestre. A produção industrial caiu 0,6% no primeiro trimestre em comparação com o quatro trimestre e encolheu 0,4% sobre o primeiro trimestre de 2003. No quarto trimestre, o Reino Unido havia registrado uma expansão de 0,9% no PIB. As informações são da Dow Jones.