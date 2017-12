Economia do Reino Unido cresce 0,7% no segundo trimestre, mostra dado preliminar

LONDRES - O crescimento econômico britânico se recuperou no segundo trimestre de 2015, após aceleração no setor de serviços e um grande salto na produção de petróleo e gás. O Produto Interno Bruto (PIB) do Reino Unido cresceu 0,7% no segundo trimestre deste ano ante os três meses imediatamente anteriores, segundo dados preliminares divulgados pelo governo britânico. A alta veio em linha com as expectativas de analistas consultados pela Dow Jones Newswires.

No primeiro trimestre, o PIB havia avançado 0,4%.

A produção no segundo trimestre foi 2,6% maior do que há um ano, também em linha com as projeções. "Após uma desaceleração no primeiro trimestre de 2015, o crescimento do PIB voltou ao ritmo típico dos dois anos anteriores", disse o economista-chefe da agência, Joe Grice.

A produção de serviços, que responde por mais de três quartos da economia, subiu 0,7% na comparação trimestral após alta de 0,4% nos três primeiros meses de 2015.

Os dados ainda mostraram que a produção fabril caiu 0,3%, primeiro recuo trimestral em mais de dois anos, mas um salto na produção de petróleo e gás no Mar do Norte elevou a produção industrial geral em 1%, maior aumento desde o final de 2010.