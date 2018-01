PIB do Reino Unido cresce 1,7% em 2002 A economia do Reino Unido expandiu-se no quarto trimestre, mas em um ritmo mais lento do que o previsto. Dados ainda preliminares publicados pelo Departamento Nacional de Estatísticas mostraram que o Produto Interno Bruto (PIB) cresceu 0,4% no trimestre e 2,2% na comparação anualizada. O desempenho no quarto trimestre representou um significativo retrocesso em relação ao terceiro trimestre, quando a economia britânica cresceu 0,9% embora essa forte performance tenha sido atribuída, principalmente, a distorções no dado provocadas pelo feriado do Jubileu Dourado em junho. Expurgada essa distorção, o departamento estimou que o crescimento do terceiro trimestre ficou entre 0,2% e 0,5%. No ano, em relação ao desempenho em 2002, a economia do Reino Unido cresceu 1,7%. Embora o dado seja preliminar, o ritmo de crescimento foi o mais lento desde 1992. A taxa de crescimento, no entanto, superou os prognósticos revisados do governo de expansão de 1,6%. As informações são da Dow Jones.