PIB do Reino Unido é revisado para retração de 0,3% A economia britânica encolheu no terceiro trimestre um pouco menos do que o previamente estimado, mas os dados revisados do Produto Interno Bruto (PIB) do período não devem ser suficientes para aliviar as preocupações de que o país pode demorar um pouco mais do que outras nações para sair da recessão. O PIB do terceiro trimestre caiu 0,3% em comparação ao segundo trimestre e cedeu 5,1% em relação ao mesmo período do ano passado, informou o Escritório Nacional de Estatísticas na revisão dos números.