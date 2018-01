PIB do Reino Unido no terceiro trimestre é revisado em alta A economia do Reino Unido também teve, no terceiro trimestre, um desempenho mais forte do que o inicialmente divulgado. Um dia após os Estados Unidos revisarem em alta a estimativa do crescimento de seu PIB de 7,2% para 8,2% no terceiro trimestre, o Reino Unido informou que a economia da ilha cresceu 0,7% no período, ante o segundo trimestre, e 2% em relação aos meses de julho a setembro de 2002. Inicialmente, o crescimento foi estimado em 0,6% ante o segundo trimestre e de 1,9% em relação ao terceiro trimestre de 2002. A revisão em alta do dado surpreendeu alguns analistas, que previam uma expansão mais amena, após a divulgação da fraca produção industrial em setembro e dos anêmicos investimentos no terceiro trimestre. Os estatísticos do governo atribuíram a revisão em alta do PIB ao resultado de produção mais elevada nos setores de serviços de distribuição e de construção. Receitas maiores com imposto sobre valor agregado também ajudaram no desempenho superior do PIB. As informações são da Dow Jones.