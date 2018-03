PIB do Reino Unido revisado cai 0,2% no 3º trimestre O Produto Interno Bruto (PIB) do Reino Unido foi revisado para uma queda de 0,2% no terceiro trimestre deste ano em comparação com o segundo trimestre, em relação à estimativa original de queda de 0,3%. Na comparação com o terceiro trimestre de 2008, o recuo do PIB foi confirmado em 5,1%. Analistas consultados pela Dow Jones previam, em média, contração de 0,1% na comparação trimestral e de 4,9% na anual.