PIB do Reino Unido (revisado) cresce 0,9% no trimestre O Produto Interno Bruto (PIB) do Reino Unido cresceu 0,9% no quarto trimestre de 2003 em relação ao trimestre anterior e expandiu-se 2,7% frente ao quarto trimestre de 2002, segundo revisão final dos números. A variação do quarto trimestre frente ao terceiro trimestre não foi alterada da avaliação anterior, mas a variação em relação ao quarto trimestre do ano passado foi revisada em baixa, de previsão de crescimento de 2,8% feita antes. Analistas esperavam que o governo não alterasse as duas variações. A expansão anual do quarto trimestre foi a maior desde o último trimestre de 2000. Em 2003, o PIB cresceu 2,2%, abaixo da previsão anterior de expansão de 2,3%. Em 2002, a economia cresceu 1,6%. As informações são da Dow Jones.