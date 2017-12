PIB do segundo trimestre da zona do euro é revisado para alta de 0,4%

O Produto Interno Bruto (PIB) da zona do euro cresceu 0,4% no segundo trimestre ante o primeiro, segundo dados revisados divulgados nesta terça-feira, 8, pela Eurostat, a agência de estatísticas da União Europeia. Na primeira estimativa, o PIB do bloco havia mostrado expansão de 0,3% nessa comparação.

No confronto anual, o PIB da zona do euro teve expansão de 1,5% entre abril e junho, também ficando acima do cálculo original, que era de aumento de 1,2%.

Os dados do PIB do primeiro trimestre também tiveram revisão favorável. De acordo com a Eurostat, a economia da zona do euro teve expansão de 0,5% no primeiro trimestre ante os três meses anteriores e avançou 1,2% no confronto anual. Anteriormente, as estimativas eram de ganhos de 0,4% na comparação trimestral e de 1,0% na anual.