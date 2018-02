PIB do setor aéreo desaba 26,3% O valor adicionado (soma da riqueza produzida) pelo setor de serviços de transporte aéreo caiu 26,3% em 2005 ante o ano anterior. Os dados foram divulgados ontem pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) na Pesquisa Anual de Serviços. A queda foi provocada especialmente pela crise da Varig. O economista do IBGE Eduardo Pontes disse que houve forte aumento de concorrência no setor naquele ano. Apesar disso, a concentração de receita é tal - 85% do total pertence a quatro empresas - que a crise em uma delas foi a grande responsável pelo recuo. Mesmo com queda no valor adicionado, o setor mostrou aumento no número de ocupados, passando de 32,8 mil para 34,8 mil pessoas. O total de empresas cresceu de 236 para 282. Segundo o IBGE, o número de empresas de serviços de segurança, vigilância e transporte de valores continuou trajetória de crescimento em 2005 (2.963) em relação ao ano anterior (2.213).