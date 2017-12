PIB dos Estados Unidos cresce 1,6%, menos que o previsto O PIB dos Estados Unidos subiu 1,6% no primeiro trimestre, segundo a primeira prévia divulgada pelo Departamento de Comércio do país, após ter crescido a um média anualizada de 1,4% durante o quarto trimestre de 2002. A estimativa de analistas consultados pela Dow Jones era de média anualizada de crescimento de 2,3% durante o período. O dado mostrou que o ritmo de gastos dos consumidores e dos negócios diminuiu em comparação com o quarto trimestre de 2002. Os gastos do consumidor, medidos pelas despesas de consumo pessoal, subiram a uma média anualizada de 1,4% no primeiro trimestre, após terem subido 1,7% durante os últimos três meses de 2002. Os gastos do consumidor respondem por dois terços do economia dos Estados Unidos. A queda na taxa de consumo resultou na redução de estoques. A taxa de acumulação dos estoques caiu a metade, para US$ 12,8 bilhões durante o primeiro trimestre, após terem somado US$ 25,8 bilhões no quarto trimestre. O índice de preço para consumo pessoal, número acompanhado de perto pelas autoridades de política monetária do Fed, subiu a uma média de 2,8%, de 1,8% do trimestre anterior. As informações são da Dow Jones.