PIB dos Estados Unidos cresce 2,4% em 2002 A economia norte-americana registrou uma expansão de 2,4% no ano passado, na comparação com 2001, quando tinha crescido 0,3%. O crescimento de 2002 refletiu um comportamento atípico e irregular iniciado no final de 2001. Saindo do quadro definido como recessão de 2001, a economia norte-americana cresceu 5% no primeiro trimestre de 2002, antes de perder força e acelerar apenas 1,3% no segundo trimestre. No terceiro trimestre, a economia voltou a crescer com vigor (4%), mas no quarto trimestre, a expansão foi de 0,7%, conforme a primeira prévia divulgada hoje pelo Departamento do Comércio. No quarto trimestre No quarto trimestre de 2002, a economia dos Estados Unidos perdeu força, mas continuou crescendo. O Produto Interno Bruto (PIB) teve expansão de 0,7% no quarto trimestre, um desempenho bem inferior ao crescimento de 4% do terceiro trimestre. O desempenho, no entanto, foi ligeiramente melhor do que a estimativa consensual dos analistas de que houvesse crescimento de 0,6%. O relatório mostrou que as empresas voltaram a gastar pela primeira vez após dois anos de contenção. Mas a melhora não foi suficiente para amenizar os gastos mais enfraquecidos dos consumidores, que respondem por dois terços da economia. O gasto com consumo, medido pelas desepesas com consumo pessoal, aumentou 1% no quarto trimestre, o que correspondeu ao ritmo mais lento desde a expansão de 0,8% do primeiro trimestre de 1993. O enfraquecimento deveu-se principalmente à queda das vendas de automóveis. Os desembolsos com bens duráveis, que incluem automóveis, diminuíram 7,3%, o que representou a maior queda trimestral desde a recessão de 1991. No terceiro trimestre, os gastos com consumo tinha crescido 4,2%. Os gastos das empresas, ou investimentos não-residenciais, aumentaram pela primeira vez, após oito trimestre seguidos de declínio. O crescimento foi de 1,5% durante o quarto trimestre. Os gastos com computadores e equipamentos de informática cresceram 5% no quarto trimestre, após expansão de 6,7% no terceiro trimestre.